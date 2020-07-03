Все женщины, в общем-то, похожи. Понимаешь это во время третьего брака
– Ви это слышали, Фима?! «Филе сибаса на подушке из цуккини»…
Окуня они таки на кабачок положили, а понтов…
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Романтика в моей семье – это когда таинственно улыбающийся муж со словами “Пойдём, кое-что покажу…” ведёт меня в ванную и показывает, что КОШКА НАКОНЕЦ ПОСРАЛА (ждали 5 дней), а потом мы радостно обнимаемся возле лотка.
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Пословица “Что написано пером – не вырубишь топором” несколько устарела. Нынче актуально: “Что написано клавиатурой – то не выдолбишь арматурой”
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Хочешь, чтобы тебя ненавидели автомобилисты и пешеходы? Купи себе велосипед.
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Хочешь, чтобы тебя ненавидели автомобилисты и пешеходы? Купи себе велосипед.
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Понял, что соскучился по временам, когда можно было просто простудиться, кашлять, валяться с температурой, истекать соплями, но не писать, с**а, при этом завещание.
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Если вы действительно считаете женщин слабым полом, попробуйте самостоятельно заправить одеяло в пододеяльник.
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Я в своей жизни видела, как минимум три адских пламени. 1) В кино, 2) Когда горели склады на соседней территории 12 гектар, 3) Когда попросила мужа присмотреть за котлетами.
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Мои проблемы с работой, скорее всего, связаны с тем, что Всевышний не хочет, чтобы деньги меня испортили.
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Я: господи, пошли мне кого-нибудь настойчивого и уверенного в себе, кого-нибудь, кто будет считать меня своей вкусной конфеткой, изо всех сил будет ко мне тянуться, а давать спать по ночам не будет
Господь: ля ну не знаю, ну вот те комар.
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Женщины не полнеют, они расширяют мужчинам территорию любви!
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Внутри троянского коня было так тесно, что греки потом долгое время не могли смотреть друг другу в глаза.
Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».
Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».
Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».