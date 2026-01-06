Декларації міського голови Чернівців Романа Клічука привертають увагу не перший рік. Попри відносно скромну офіційну зарплату, майновий стан мера та його родини виглядає як набір активів успішного великого бізнесу, а не посадовця місцевого самоврядування.



Про це пише сайт From. Публікуємо текст без правок та коментарів.



Згідно з декларацією за 2024 рік, Роман Клічук задекларував близько 690 тис. грн річної зарплати. Водночас у готівці родина зберігає понад 6 млн грн, 209 тис. євро та 177 тис. доларів. Банківські рахунки містять ще понад 2 млн грн.



Скриншот public.nazk.gov.ua

Окремий блок — корпоративні права: частки у ТОВ «Рома», «Гойра Груп» та «Брусницька мацеста» загальною вартістю понад 77 млн грн. Формально керування бізнесом передано, однак мер залишається кінцевим бенефіціаром компаній.

Скриншот public.nazk.gov.ua

Нерухомість вражає масштабами. Подружжя Клічуків володіє будинком у Чернівцях площею понад 500 кв. м із земельною ділянкою в елітному районі міста, нежитловими приміщеннями, будинком і кількома ділянками на Івано-Франківщині.

У користуванні родини — автомобілі бізнес-класу, зокрема Mercedes-Benz S 350 та Land Rover Velar, оформлений на компанію «Рома».

На цьому тлі закономірно виникає питання: за рахунок чого сформувалися ці статки, якщо основний задекларований дохід – зарплата мера?

Одна з відповідей – системні проблеми з управлінням бюджетом і тендерами. За час каденції Клічука правоохоронці неодноразово фіксували зловживання під час закупівель. У 2025 році прокуратура повідомляла про переплату понад 3,5 млн грн під час ремонту доріг — тендер на 18,2 млн грн виграла компанія без конкуренції. Окремі справи стосувалися недоотримання містом пайової участі від забудовників — лише за одним епізодом бюджет міг втратити понад 2,7 млн грн.

Фігурантами кримінальних проваджень ставали й керівники комунальних підприємств, підпорядкованих міській раді. Йдеться про - «Міськсвітло» та «Чернівціводоканал», де слідство інкримінувало підряди за завищеними цінами та збитки на мільйони гривень. У 2025 році загалом повідомлялося про десятки підозр посадовцям області у справах, пов’язаних із бюджетними коштами.

Ще один напрям – земельні схеми. У Чернівцях журналісти неодноразово описували механізми передачі привабливих ділянок без аукціонів. У 2021 році журналісти зафіксували «схему АТОшників», коли землі під забудову виводилися через фіктивні кооперативи, що дозволяло уникати відкритих торгів. Депутати більшості міськради підтримували такі рішення, а потенційні втрати бюджету оцінювалися у мільйони гривень. У 2025 році прокуратура повернула громаді сім незаконно відчужених ділянок загальною вартістю понад 13 млн грн.

Окремої уваги заслуговує родинне та ділове оточення мера. Дружина Романа Клічука Лариса поєднує роботу в медичній сфері з управлінням бізнесом у сфері алкогольної дистрибуції. Саме на неї та пов’язані компанії оформлена частина рухомого майна і корпоративних прав. Раніше медіа звертали увагу на участь бізнесу родини у фінансуванні політичних активностей, а також на майнові придбання близьких родичів, джерела коштів для яких викликали запитання.

У результаті декларації, тендерні скандали, земельні оборудки та концентрація активів у родинному колі складаються в єдину картину. Чернівці отримали мера з мільйонними статками, тоді як саме місто регулярно фігурує у кримінальних провадженнях щодо бюджету, землі та підрядів. Наскільки така модель управління відповідає інтересам громади — питання, відповідь на яке дедалі частіше шукають не в заявах посадовців, а в цифрах і фактах.





