55-летний украинский певец Виктор Павлик появился в компании своего не менее известного коллеги, и подметил интересную деталь в совпадении имен.

Украинские телеканалы готовят новогодние концерты, приглашая звезд шоу-бизнеса, пишет Politeka.net. В одной из такой съемок приняли участие известные певцы Виктор Павлик и Павел Зибров.

Артисты поделились совместным снимком в своих аккаунтах Инстаграм. Павел Зибров подметил интересную деталь в имени с Виктором Павликом: "Два Павлика", - написал он.

Отметим, также Павел Зибров опубликовал и другие фото со съемки новогоднего концерта, на которых предстал в черном костюме.

"Я рад дарить зрителям свои положительные эмоции и драйвовое настроение!", - подписал фото артист.

Публикация быстро собрала много лайков и комментариев, в основном в виде смайликов.

"Наш самый лучший!🔥😍", "Суперовые", "Классные съемки 😍😍 Уже жду праздников, чтобы посмотреть новогодний концерт!)", "Фотки – класс. 😍 Зарядились на новогоднее настроение 🥳🍾", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.

Отметим, 2022 год пройдет под знаком Голубого Водяного тигра. Новый год рекомендуется встречать в определенных цветах - бирюзовый, глубокий синий, черный, голубой и другие подобные.

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