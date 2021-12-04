55-летний украинский певец Виктор Павлик появился в компании своего не менее известного коллеги, и подметил интересную деталь в совпадении имен.
Украинские телеканалы готовят новогодние концерты, приглашая звезд шоу-бизнеса, пишет Politeka.net. В одной из такой съемок приняли участие известные певцы Виктор Павлик и Павел Зибров.
Артисты поделились совместным снимком в своих аккаунтах Инстаграм. Павел Зибров подметил интересную деталь в имени с Виктором Павликом: "Два Павлика", - написал он.
Отметим, также Павел Зибров опубликовал и другие фото со съемки новогоднего концерта, на которых предстал в черном костюме.
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"Я рад дарить зрителям свои положительные эмоции и драйвовое настроение!", - подписал фото артист.
Публикация быстро собрала много лайков и комментариев, в основном в виде смайликов.
"Наш самый лучший!🔥😍", "Суперовые", "Классные съемки 😍😍 Уже жду праздников, чтобы посмотреть новогодний концерт!)", "Фотки – класс. 😍 Зарядились на новогоднее настроение 🥳🍾", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написали пользователи Сети.
Отметим, 2022 год пройдет под знаком Голубого Водяного тигра. Новый год рекомендуется встречать в определенных цветах - бирюзовый, глубокий синий, черный, голубой и другие подобные.
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