Главный герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк попал в аварию в центре Киева – под колесами его автомобиля оказался человек, который сейчас находится в тяжелом состоянии.

Как передает Politeka.net, об аварии стало известно из сюжета «Новини.Live». Авария произошла еще 4 декабря. Бывший «Холостяк» случайно сбил пешехода, когда передвигался на своей машине в центре столицы. Авария произошла в Печерском районе.

Как рассказал Михайлюк, он остановился на светофоре и двинулся дальше только тогда, когда загорелся зеленый свет. Оказалось, что пострадавший пытался в этот момент перебежать дорогу.

«Мы начали ехать, и тут резко появились эти люди, их было два человека», - отметил Михайлюк.

Отмечается, что пострадавший остался жив, но попал в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Михайлюк уверяет, что ехал на небольшой скорости, однако не успел среагировать и вовремя остановить автомобиль. Самому «Холостяку» медицинская помощь не понадобилась.

Напомним, что Макс Михайлюк устроил вечеринку на берегу Днепра: "Я самый счастливый".

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