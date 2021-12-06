Главный герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк попал в аварию в центре Киева – под колесами его автомобиля оказался человек, который сейчас находится в тяжелом состоянии.
Как передает Politeka.net, об аварии стало известно из сюжета «Новини.Live». Авария произошла еще 4 декабря. Бывший «Холостяк» случайно сбил пешехода, когда передвигался на своей машине в центре столицы. Авария произошла в Печерском районе.
Как рассказал Михайлюк, он остановился на светофоре и двинулся дальше только тогда, когда загорелся зеленый свет. Оказалось, что пострадавший пытался в этот момент перебежать дорогу.
«Мы начали ехать, и тут резко появились эти люди, их было два человека», - отметил Михайлюк.
Новое фото сына Пугачевой и Галкина наделало шума в Сети: «Нет ничего общего»
Конфликт Репяховой с экс-женой Павлика вышел на новый уровень: «С ней будет разговаривать адвокат»
Комаров из "Мир наизнанку" расцвел рядом с на 14 лет младше женой: счастливые кадры
Дорофеева в обтягивающем розовом костюме покрасовалась вместе с Кошевым на "Квартал 95": фото
Ушел из жизни известный актер, который был создателем «Кинотавра»: так и не вышел из комы
Отмечается, что пострадавший остался жив, но попал в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Михайлюк уверяет, что ехал на небольшой скорости, однако не успел среагировать и вовремя остановить автомобиль. Самому «Холостяку» медицинская помощь не понадобилась.
Напомним, что Макс Михайлюк устроил вечеринку на берегу Днепра: "Я самый счастливый".
Также Politeka сообщала, что Макс Михайлюк показал маленькую дочь, которую ему родила известная модель: "Хавайтесь, пацаны!".
А еще Politeka писала, что жена Макса Михайлюка раскрыла свои параметры и вес: "Бывали периоды...".