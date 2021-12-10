Известная певица и народная артистка Украины Тина Кароль, которая выпустила клип и удивила неоднозначными нарядами, показала смелый образ на новых съемках.

Тина Кароль сменила прическу, имидж и даже манеру исполнения за последние несколько месяцев. Более того, артистка рассказала, что у нее якобы были отношения с мужчиной втайне от всех, но они расстались.

Сейчас Кароль не говорит о прошлом, только подмечает, что она личное не смешивает с работой и ничего не расскажет. А вот дерзкие образы она продемонстрирует с легкостью. Для одного из таких луков Кароль выбрала черное платье с открытым декольте.

Если ранее она носила просто классические платье с вырезом или чуть открытым верхом, то теперь позволяет себе большее и не скрывает формы. В новых роликах Кароль уже не раз экспериментировала и впечатляла фигурой.

Также певица опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль представила новогодний подарок для своих поклонников. Она показала момент своего mood video "Холод".

"СУПЕР - НОВОСТЬ! Такого ещё не было! Эксклюзивно, только для моих подписчиков на Patreon, премьера mood video "Холод"! Это - мой предновогодний подарок Вам!", — рассказала Тина Кароль.

Ранее сообщалось, Тина Кароль обескуражила странным видом в "панталонах" на колготы: "Сколько бокалов до этого ты выпила?"

Также, Тина Кароль дерзко показала настоящую себя, залив шампанским всю съемочную площадку: "На что не пойдешь ради..."

Politeka рассказывала, Тина Кароль отказала известному украинскому певцу, выяснилась причина: "Был у нас разговор..."