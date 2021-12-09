Певица Светлана Лобода (Loboda), которая в последнее время живет в Европе, а гастролирует по России, произвела фурор у себя на родине в Украине, получив престижную награду.
Так, в Сети появились кадры, как 39-летней Лободе вручают статуэтку за "Найкращу пісню року 2020-2021" за композицию Moloko, передает Politeka.net. Церемония с концертом проходили во Дворце "Украина" в Киеве.
Отмечается, что Лобода получила украинскую награду впервые за четыре года.
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Пользователи Сети бурно обсуждают данное событие:
"Наконец-то дома ❤️🇺🇦"
"Голос🔥 Хочу песню на украинском языке❤" - "Кохана", "Облиш" - песни, которые Светлана пела на украинском 😉Человек, который имеет талант, хорошо поет на любых языках мира. Я увлекаюсь ее творчеством, однако мне всегда милее будет мой родной язык 😄"
"Мы ждём тур по Украине!!!❤️"
"Это было самое фееричное выступление❤️🔥"
"все аж повыпрыгивали из своих мест 😉🔥"
"мурашки!!!)))"
"если comeback, то только такой 🔥❤️"
"кайф был дома выступать?)"
Отметим, два года назад Светлана Лобода купила дом мечты у моря в Европе, куда она перебралась вместе с дочками и мамой. Правда, в какую именно страну неизвестно, но фанаты предполагают, что это Греция или Кипр.
Артистка при этом продолжает гастролировать по России, а вот сольных концертов в Украине не давала уже четыре года (до августа 2021-го).
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