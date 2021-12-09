Певица Светлана Лобода (Loboda), которая в последнее время живет в Европе, а гастролирует по России, произвела фурор у себя на родине в Украине, получив престижную награду.

Так, в Сети появились кадры, как 39-летней Лободе вручают статуэтку за "Найкращу пісню року 2020-2021" за композицию Moloko, передает Politeka.net. Церемония с концертом проходили во Дворце "Украина" в Киеве.

Отмечается, что Лобода получила украинскую награду впервые за четыре года.

Пользователи Сети бурно обсуждают данное событие:

"Наконец-то дома ❤️🇺🇦"

"Голос🔥 Хочу песню на украинском языке❤" - "Кохана", "Облиш" - песни, которые Светлана пела на украинском 😉Человек, который имеет талант, хорошо поет на любых языках мира. Я увлекаюсь ее творчеством, однако мне всегда милее будет мой родной язык 😄"

"Мы ждём тур по Украине!!!❤️"

"Это было самое фееричное выступление❤️🔥"

"все аж повыпрыгивали из своих мест 😉🔥"

"мурашки!!!)))"

"если comeback, то только такой 🔥❤️"

"кайф был дома выступать?)"

Отметим, два года назад Светлана Лобода купила дом мечты у моря в Европе, куда она перебралась вместе с дочками и мамой. Правда, в какую именно страну неизвестно, но фанаты предполагают, что это Греция или Кипр.

Артистка при этом продолжает гастролировать по России, а вот сольных концертов в Украине не давала уже четыре года (до августа 2021-го).

Напомним, что Светлана Лобода пленила видом в золотом купальнике, засветив все свои достоинства: «Шикарная мадам»

Также Politeka сообщала, что Светлана Лобода засветила животик в новом клипе, заставив говорить о себе: «Лоло беременна?»

А еще Politeka сообщала, что Светлана Лобода распахнула кофточку и выставила напоказ формы в одной сеточке