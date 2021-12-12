Блогерка Катя Репяхова, 27-летняя супруга 55-летнего Виктора Павлика, показала себя с сыном и разоткровенничалась о мамином счастье.

Как пишет Politeka.net, молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова недавно родила первенца. Звезда в своем Инстаграм рассказала о важном событии, которое произошло с малышом.

"12.12.2021

Я проснулась, сын рядом уже не спит. Берет меня за руку и как всегда хочет погрызть мой палец. И тут я чувствую зубик.

Вот оно настоящее счастье.

Это просто непередаваемые чувства. Мамы поймут.

Сын открыл во мне столько нежности и сентиментальности.

Моя жизнь, моя Вселенная.

А когда у ваших деток появился первый зубик?", - написала Репяхова.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"У нас в 4,5 месяца, поздравляю главно чтобы легко лезли", "Какой милый пост. Переполненный нежностью и чувственностью", "Поздравляю с таким особенным событием!".

Напомним, молодая жена Павлика сняла себя в примерочной, впечатлив стилем

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