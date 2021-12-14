27-річна Репяхова опублікувала свіжі" сторіз " в Instagram, в яких розповіла, що звернулася в кіберполіцію через атаку ботів-з цієї причини багато рекламодавців розірвали з нею контракти, що в свою чергу призвело до фінансових втрат, передає Politeka.net.
"Буду відкривати кримінальну справу", - рішуче заявила Репяхова.
Підписники підтримали дружину Павлика, написавши їй повідомлення: "Ого! Молодець, Катя... за себе потрібно стояти горою!", "Удачі вам, Катя".
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Раньше Репяхова заявила, що її хочуть знищити, натякнувши на попередню дружину Павлика - танцівницю Ларису Созаєву, з якою у неї публічний конфлікт, доріс до суду.
"Мене, мою блогерську діяльність, мою працю, мою репутацію і всі мої вкладення в десятки тисяч доларів... Я почну з того, що у мене немає ворогів і недоброзичливців. Крім однієї людини, яка не може пробачити мені мої успіхи і відкрито бажає моїй сім'ї все життя жити на орендованих квартирах", - писала Катя в Інстаграм.
Пізніше, вона все ж з'ясувала, що Созаєва не причетна до атаки ботів.
"Сторінки Лариси вже не існує. Це не просто так. Але слала ботів не вона! Але я вважаю, що сталося все з її вини, хоч і не її руками", - ділилася Репяхова.
Тепер же справою займуться професіонали в поліції.
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