Известная певица Тина Кароль, которая многие годы воспитывает сына одна и ведет довольно закрытый образ жизни, впервые проговорилась о переменах в буднях сына.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Тина Кароль обычно избегает всех вопросов на тему личной жизни, хотя сама же всячески делает на ней акцент, чтобы привлечь внимание. Но о сыне Кароль говорит редко, позволяя ребенку самому выбирать то, что он хочет показать публике.

Во время своего интервью тем не менее Кароль случайно сказала чуть больше, чем следовало бы, чем сразу заинтриговала сеть. В Инстаграме под роликом принялись рассуждать о том, что же Тина имела в виду.

«У нас зимние каникулы с сыном и нам просто прекрасно. Он очень хочет в Карпаты, он там себе девушку нашел. Он мне сегодня это сказал. Говорит, может 25-го там можем отправиться в поездку. Пока никак к этому не отношусь, рано говорить. Это я буду нагонять жути, я вам скажу!» - в шутку в конце добавила Кароль.

«Тина, ты спалила Веню!; девочки, расходимся🥲; Веня спали маму; нашел гуцулочку, ай молодец!🔥», - пишут в сети.

Ранее Кароль опубликовала на своей странице в Instagram очаровательный снимок, на котором позирует в праздничной обстановке и вызвала восторг у пользователей.

На фотографии Тина запечатлена в праздничной локации среди гор из подарков. Перед камерой она появилась в коротком клетчатом платье интересного фасона и стильных бежевых сапогах. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и идеальные ноги.

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