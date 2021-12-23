Как сообщает Politeka.net, известная певица Злата Огневич после участия в реалити-шоу "Холостячка", часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась уютными кадрами и рассказала о милой новогодней традиции – обмениваться подарками с друзьями.

На новых снимках в соцсети Злата запечатлена в простом домашнем образе рядом с коробками и новогодним декором. Перед камерой красотка появилась в коричневых штанах и белоснежном худи, ее волосы собраны в аккуратную прическу, а на лице легкий макияж и сияющая улыбка.

В подписи к публикации Огневич поделилась своим новогодним секретом: "Друзья, вы так же как я в шоке, что через неделю Новый год? Начинается самый любимый период детства, время, когда хочется радовать близких приятными подарками! У нас с друзьями уже сложилась хорошая традиция, каждый год мы исполняем одно маленькое желание друг друга. В каждую коробку мы вкладываем свою любовь и заботу".

Напомним, Огневич после неудачи в "Холостячке" собирается покинуть Украину: "Наконец я понимаю...".

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