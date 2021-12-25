Известная хореограф и победительница одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева отправилась в Грузию, где тоскует по своей семье.

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщицей и хореографом. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет Гвоздева приняла участие в проекте "Танці з зірками", где одержала победу.

Так, на этот раз хореограф опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Илона Гвоздева недавно покинула Украину и отправилась в Грузию, где работает на местных "Танцях з зірками". На кадрах хореограф показала своего мужа и 6-летнюю дочку Валерию, которые украшают ёлку у себя дома.

"Мои родненькие", — пишет Илона Гвоздева.

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