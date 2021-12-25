Как передает Politeka.net, 33-летнюю Илону Гвоздеву пригласили стать хореографом-постановщиком в грузинской версии «Танцев со звездами». Ради проекта женщине пришлось уехать из Украины и расстаться со своей семьей на месяц.

У себя в Инстаграм танцовщица опубликовала романтические фото с мужем, не выдержав долгой разлуки. Илона Гвоздева публично обратилась к любимому, опубликовав трогательное стихотворение.

«Хочу сейчас туда… к твоим рукам
Уткнуться носом в сильные ладони
Сомнения послать ко всем чертям
Согреться и расслабиться в истоме», - публично обратилась к мужу Гвоздева.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов.

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«Это так трогательно», «Очень прекрасные стихи, умница, ты ангел», «Как мило», «Как тяжело быть в разлуке с любимыми», «Какая любовь», - пишут пользователи сети.

Илона Гвоздева

Напомним, что Гвоздева в мини похвасталась роскошными ножками: "Вау, Илона".

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