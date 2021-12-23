Відома українська танцівниця, зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова засвітилася поруч з відомим шоуменом і танцюристом Іраклі Макацарією.

Як повідомляє Politeka.net, Ілона Гвоздьова, яка зараз працює в грузинських «Танцях з зірками», раптово опинилася в обіймах Іраклі Макацарія. Як відомо, Гвоздьова прийняла запрошення попрацювати в грузинському проекті хореографом-постановником. Вона пробуде в Грузії місяць, ставлячи неймовірні номери для учасників проекту.

Вже після перших ефірів Гвоздьова заявила, що їй сподобався формат шоу, де немає «скелетів у шафі». Судді на проекті дуже суворі, але судять справедливо. Гвоздьова додала, що учасники спокійно приймають критику.

Через роботу за кордоном Гвоздьовій довелося ненадовго залишити чоловіка в Україні. У себе в сторіс вона ділиться спільними фото і пише про те, що дуже скучила. Втім, після фото з чоловіком артистка засвітилася з колишнім українським "Холостяком" і учасником українських "Танців" Іраклі Макацарією.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова вимагає вибачитися за "п'яні" танці:"совісті у вас немає".

Як повідомляла Politeka, Гвоздьова в міні показала, як накачала ноги за роки танців: "Вау, Ілона".

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