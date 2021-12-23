Як повідомляє Politeka.net, Ілона Гвоздьова, яка зараз працює в грузинських «Танцях з зірками», раптово опинилася в обіймах Іраклі Макацарія. Як відомо, Гвоздьова прийняла запрошення попрацювати в грузинському проекті хореографом-постановником. Вона пробуде в Грузії місяць, ставлячи неймовірні номери для учасників проекту.
Вже після перших ефірів Гвоздьова заявила, що їй сподобався формат шоу, де немає «скелетів у шафі». Судді на проекті дуже суворі, але судять справедливо. Гвоздьова додала, що учасники спокійно приймають критику.
Через роботу за кордоном Гвоздьовій довелося ненадовго залишити чоловіка в Україні. У себе в сторіс вона ділиться спільними фото і пише про те, що дуже скучила. Втім, після фото з чоловіком артистка засвітилася з колишнім українським "Холостяком" і учасником українських "Танців" Іраклі Макацарією.
"Ніякі Джей Ло не зрівняються": 50-річна дочка Пугачової похвалилася фігурою в ультракоротких шортах
Хвороба забрала життя зірки "Вулиці розбитих ліхтарів", його любили багато хто: "Важко з цим змиритися"
Співак, за якого "хотіла заміж" Тіна Кароль задивився на схудлу Зарицьку: "Вогонь"
Огневич після розриву з переможцем "Холостячки" показала, з ким зустріне Новий рік: "Вирішили почати..."
В Італії 81-річний пенсіонер застрелив доглядальницю з України: "Я більше не міг терпіти"
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова вимагає вибачитися за "п'яні" танці:"совісті у вас немає".
Як повідомляла Politeka, Гвоздьова в міні показала, як накачала ноги за роки танців: "Вау, Ілона".
Також Politeka писала, що Гвоздьова в стильному капелюшку показала, як утеплилася на зиму: "почуття повного задоволення".