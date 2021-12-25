Відома хореограф і переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вирушила до Грузії, де сумує за своєю сім'єю.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років Гвоздьова взяла участь у проєкті "Танці з зірками", де здобула перемогу.

Так, цього разу хореограф опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Ілона Гвоздьова нещодавно покинула Україну і вирушила до Грузії, де працює на місцевих "Танцях з зірками". На кадрах хореограф показала свого чоловіка і 6-річну доньку Валерію, які прикрашають ялинку у себе вдома.

"Мої рідненькі", - пише Ілона Гвоздьова.

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