Известная телеведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут показала яркое фото с прогулки в швейцарской Женеве.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская телеведущая, бизнесвумен и эксперт по этикету Ольга Фреймут, которая получила скандальную славу после выхода на экраны программы "Ревизор", часто радует свою аудиторию в Instagram яркими публикациями из жизни. Так, в этот раз телезвезда удивила кадром с прогулки в Женеве, куда отправилась с семьей.

В своих Instagram-сторис Ольга опубликовала видео из роскошного отельного номера, а также показала очаровательное фото с прогулки. На фотографии украинская телеведущая запечатлена на фоне красивого женевского пейзажа, она подняла руку, как будто кого-то приветствует.

На прогулку Фреймут вышла в стильном образе – на ней синие джинсы, белый свитер и темная безрукавка, а на ногах модные ботинки. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру красотки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. звезда не подписала снимок, оставила лишь геолокацию.

Напомним, Замужняя Ольга Фреймут рассказала, что может быть страшнее измены: "Это то же преступление".

Как сообщала Politeka. Ольга Фреймут поразила видом в оригинальном платье: "Болезненный вид".

Также Politeka писала, что Фреймут засветила интерьер своего роскошного особняка и новогоднюю елку: редкие кадры.