Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, который вошел в топ-25 лучших поваров Украины, передает Politeka.net. Судья проекта "Мастер Шеф" показал, как украсил свой дом.
Примечательно, что некоторые звезды украинского шоу-бизнеса обращались к декораторам, чтобы те украсили их дом и елку, но Владимир Ярославский решил обойтись собственными силами.
Шеф-повар показал небольшую елочку, которая сияла огнями. Также рядом с деревом стояли разные игрушки оленей и Дедов Морозов.
"И я поставил елку, маленькую, но свою", - написал Владимир Ярославский.
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Примечательно, что также шеф-повар показал елку, которую хотел бы сделать на следующий год - вместо дерева на креплениях в форме елки развешены игрушки.
"Мне очень такая понравилась, хочу на следующий год", - написал судья "мастер Шеф".
Отметим, Владимир Ярославский родился в белорусском городе Слуцк, но долгое время проживает в Киеве.
Уже в 11 лет будущий повар проявил интерес к кулинарии, а родители решили развивать талант.
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