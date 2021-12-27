Судья популярного телепроекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, что установил у себя дома - выглядит скромно, но красиво и с душой.

Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, который вошел в топ-25 лучших поваров Украины, передает Politeka.net. Судья проекта "Мастер Шеф" показал, как украсил свой дом.

Примечательно, что некоторые звезды украинского шоу-бизнеса обращались к декораторам, чтобы те украсили их дом и елку, но Владимир Ярославский решил обойтись собственными силами.

Шеф-повар показал небольшую елочку, которая сияла огнями. Также рядом с деревом стояли разные игрушки оленей и Дедов Морозов.

"И я поставил елку, маленькую, но свою", - написал Владимир Ярославский.

Примечательно, что также шеф-повар показал елку, которую хотел бы сделать на следующий год - вместо дерева на креплениях в форме елки развешены игрушки.

"Мне очень такая понравилась, хочу на следующий год", - написал судья "мастер Шеф".

Отметим, Владимир Ярославский родился в белорусском городе Слуцк, но долгое время проживает в Киеве.

Уже в 11 лет будущий повар проявил интерес к кулинарии, а родители решили развивать талант.

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