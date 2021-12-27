Артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, показала, как проводит время на отдыхе и рассказала, где пропадала.

Как пишет Politeka.net, певица Камалия является не только успешной исполнительницей, но и моделью, завоевав титул "Мисс Мира". Звезда замужем за выходцем из Пакистана - миллиардером Мохаммадом Захуром. У пары есть двое детей-близняшек - Арабелла и Мирабелла. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом видео певица ехала на подъемнике. Как известно, звезда сейчас отдыхает с семьей в Буковели.

"Всем привет, я давно уже не выходила в прямые эфиры, потому что я расслабляюсь, я отдыхаю, наконец-то у меня небольшой отпуск и я выбрала Буковель со своей семьей", - сказала Камалия.

Фанаты посмотрели ролик почти тысячу раз и написали комментарии:

"Молодец", "На украинском языке", "Очень круто. Мы тоже скоро покатаемся", "Вы и принцессы, большие умнички".

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