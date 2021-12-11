Українська співачка Таїсія Повалій, яка давно живе і виступає в Росії, святкує10 грудня день народження. З цієї нагоди артистка зробила новий пост, здивувавши заявою.

Так, 57-річна Повалій постала на фото в Instagram у всій красі: з короною на голові, бездоганним макіяжем і зачіскою, передає Politeka.net.

У підписі співачка дала відсіч хейтерам, що дорікають їй в зайвій любові до пластики:

"57!!!! 💪 🌟 🌈 💫 Ну і що, що уколи краси на обличчі)) зате як виглядаю 😜❤️🔥❤️🔥❤️🔥 #деньродженіялучшійпразднік #самаялучшая #новаяпесня #таїсіяповалій".

Користувачі та колеги по цеху підтримали Повалій.

"З днем народження, наша неперевершена богиня! Таєчка, бути добру, любові і новим хітам!❤🥂",- написала їй актриса Ольга Сумська, яка на кілька років молодша і теж постійно відвідує салони краси.

"З днем народження, Таєчка 🥳 Виглядаєте ви🔥. Шикарна жінка❤️🔥 Будьте здорові, найголовніше! Квітните, творіть, любіть🎉"; "Захоплюйте🔥! Викликайте заздрість! 😜 Будьте найщасливішою і коханою! ❤️ Вам можна все!!!!🔥"; "Звичайно, ну і що! ви красуня 😍 вітаємо", - коментують в Мережі.

Відзначемо, Повалій ніколи не приховувала, що не раз вдавалася до послуг лікарів та "агресивної косметології", щоб зберегти красу і молодість. Наприклад, раніше в інтерв'ю вона зізнавалася, що пружність шкіри їй допомагає підтримувати малоінвазивна підтяжка обличчя та ін'єкції гелів на основі гіалуронової кислоти.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій вразила моложавим виглядом:»досконалість".

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