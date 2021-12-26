Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова, яка перемогла на українських "Танцях з зірками", стала хореографом-постановником на грузинському проекті "Танці з зірками". При цьому Ілона активно веде соціальні мережі і радує українських фанатів ефектними фото і відео.

На новому відео Ілона з'явилася у вузькому міні. Красуня почала танцювати на вході у ванну, вражаючи своїми формами і рухами.

"Жінка", - підписала відео Ілона.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ілонка, готова в армію", "Вах, яка жінка", "неймовірно розкішна", "молодець", "дуже талановита", "прекрасна жінка", "я зависла, ви така красива", " а можна Т анець для чоловіка зі стільцем?", "На це можна дивитися вічно! Неймовірно красиво", "красуня", "кішечка", "дуже залипательно, Ілона, ви шикарні".

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