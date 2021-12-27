Відома хореограф Ілона Гвоздьова показала кадри зі зйомок "вечора прем'єр", на яких позує в ефектному образі.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська танцівниця і багаторазова учасниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова поділилася на своїй сторінці в Instagram яскравими кадрами з закулісся концерту "вечори прем'єр". На фотографіях хореограф позує і одна, і зі своїми зірковими друзями - Катею Осадчою та Олександрою Кучеренко.

На знімках видно, що для світського виходу Ілона здорово підготувалася і вибрала розкішний образ. На знімках вона позує в довгій срібній сукні, яка так і виблискує, підкреслюючи струнку фігуру. підкреслює образ елегантна укладка і яскравий вечірній макіяж.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Всім 👋! Сьогодні на @1plus1_ua о 21:00 дивіться "Вечір Прем'єр" з @kosadcha. Нові пісні, красиві зірки, неймовірна новорічна атмосфера і диво. Приємного перегляду і пишіть враження від концерту". Шанувальники тут же почали коментувати фото зірки: "Блискуча, яскрава", "Дуже красива", "Шикарний образ", "Звичайно, красуня, буду дивитися, розумниця і ангел", "Будемо обов'язково дивитися і чекати вашої появи на екрані".

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