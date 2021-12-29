Злата Огневич стала популярна в сети довольно давно, причем не забывает она подогревать интерес к себе и часто рассказывает о личном после финала "Холостячки".

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм 35-летняя Злата Огневич перед праздниками решила рассказать, как будет проводить это время и чем займется. Сейчас артистка не состоит в отношениях, поэтому все время уделяет семье и близким.

«Буду завтра радовать свою внутреннюю девочку. Сегодня вечер откровений с подругой, люблю такие наши встречи и очень ценю» - высказалась Огневич под новыми кадрами. На них звезда позировала в одном халате и демонстрировала домашнюю обстановку.

К слову, после финала «Холостячки» Злата начала ходить к психологу, поскольку хочет пережить болезненное расставание с победителем проекта – мужчина ее бросил без каких-либо причин и объяснений, более того, не поговорил с ней и на пост-шоу. Сейчас звезда старается больше разговаривать с близкими и не готова к новым отношениям.

«Осталось 3 дня до Нового Года! Наконец-то можно немного сбавить темп жизни и выдохнуть этот год. В этот период я ​​люблю проводить время дома с семьей, просматривая любимые фильмы детства, новогодние премьеры и атмосферные комедии», - поделилась с поклонниками Злата Огневич.

В комментариях экс-«Холостячке» оставили массу приятных слов.

«Мисс очарование и нежность», «Злата, с наступающим Новым Годом! Здоровья, счастья», «Злата, тебе очень идет эта футболка», «Она буквально ангел», «Красивая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Злата Огневич рассмешила украинцев итогами "Холостячки": "Денег ноль...".

Ранее Politeka писала, что Огневич разозлила сеть, засветившись с экс-участниками "Холостячки": "Я вам больше не верю".

А еще Politeka сообщала, что Огневич кокетливо пристроилась к экс-фавориту «Холостячки» Тарапате: "Девочки, не завидуйте!".