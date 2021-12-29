Христина Горняк і Володимир Остапчук одружені не так давно, передає Politeka.net. Парі довелося будувати відносини на тлі скандалу телеведучого з колишньою дружиною.
Закохані вирішили одружитися, зараз пара будує спільний дім. Подружжя в своїх акаунтах часто діляться кадрами гарного проведення часу. На їхніх обличчях завжди посмішки, тому у деяких користувачів Мережі з'явилися відчуття, що закохані ніколи не сваряться.
У новому сторіс дружина Володимира Остапчука зважилася на одкровення і розповіла про стосунки з чоловіком
"Ми сваримося, ми ще та італійська парочка! Думаю, зовсім без сварок жити не виходить...Є моменти, які, звичайно, можна оминати, але, повірте, я Фурія", - поділилася Христина.
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Також зірка поміркувала про жіночу ініціативу у відносинах з чоловіком.
"Кожен чоловік, як і жінка різні! Я, до речі, вважаю, що тримати в собі емоції не варто, тобто якщо вам хочеться зателефонувати першою - телефонуйте, але знайте міру. Завжди дзвонити першою не треба!",- написала дружина Володимира Остапчука.
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