Дружина українського ведучого "Співають всі" і "Маска" Володимира Остапчука, Христина Горняк, розповіла про себе у відносинах, і поділилася думкою про жіночу ініціативу.

Христина Горняк і Володимир Остапчук одружені не так давно, передає Politeka.net. Парі довелося будувати відносини на тлі скандалу телеведучого з колишньою дружиною.

Закохані вирішили одружитися, зараз пара будує спільний дім. Подружжя в своїх акаунтах часто діляться кадрами гарного проведення часу. На їхніх обличчях завжди посмішки, тому у деяких користувачів Мережі з'явилися відчуття, що закохані ніколи не сваряться.

У новому сторіс дружина Володимира Остапчука зважилася на одкровення і розповіла про стосунки з чоловіком

"Ми сваримося, ми ще та італійська парочка! Думаю, зовсім без сварок жити не виходить...Є моменти, які, звичайно, можна оминати, але, повірте, я Фурія", - поділилася Христина.

Також зірка поміркувала про жіночу ініціативу у відносинах з чоловіком.

"Кожен чоловік, як і жінка різні! Я, до речі, вважаю, що тримати в собі емоції не варто, тобто якщо вам хочеться зателефонувати першою - телефонуйте, але знайте міру. Завжди дзвонити першою не треба!",- написала дружина Володимира Остапчука.

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