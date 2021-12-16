Як передає Politeka.net, Alyona Alyona (Олена Савраненко) є популярною українською реп-виконавицею. Також, вона є автором хіп-хоп хітів.

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона представила момент своєї нової пісні"Люблю тебе". Alyona Alyona наспівує слова пісні, обіймаючи свого хлопця Дениса. Раніше співачка приховувала свого бойфренда, проте нещодавно заявила, що переїхала до нього і показала його публіці.

"Люблю тебе @yoxden ❤️

Відзначайте в коментарях, тих, кого любите!", — висловитися Alyona Alyona.

Шанувальники артистки залишили їй безліч коментарів під відео: "Ось як потрібно любити", "Звільніть Віллі", "Як м'яко йому", "Це як я з чоловіком", "Подушка безпеки".

Нагадавши, Alyona Alyona брала участь у сьомому сезоні популярного проєкту "Танці з зірками", де танцювала з Юрієм Гуричем.

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