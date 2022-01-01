Известный телеведущий, шоумен и актер Юрий Горбунов, который ведет проекты «Танці з зірками» и «Голос страны», похвастался достижениями 2021 года.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Юрий Горбунов опубликовал яркие фото, вспомнив самые главные события года.

«Важнейшее событие года? Конечно рождение нашего Даниила! Спасибо тебе за наших сыновей моя @kosadcha. А еще мы сняли и выпустили в прокат самую успешную комедию года «Бешеная свадьба 3». А также сериал «Бешеные соседи», который в новом году увидят наши зрители! Я стал членом Совета Госкино! Что для меня очень ответственно и почетно! И к концу года - Орден «За заслуги» 3 степени!! Заслужил», - подписал фото Горбунов, поблагодарив уходящий год.

В комментариях шоумену оставили массу слов поддержки. Но нашлись и те, кто осадил Горбунова за хвастовство.

«Поздравляю! Вы этого заслуживаете!», «Круто!», «Поздравляю, Юрий!!! Ваш неутомимый труд достоин наград!», «Ты крутой, но не зазнавайся. Поздравляю тебя и твою Косадчу», - пишут пользователи сети.

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