Известная украинская певица Камалия, которую считают самой богатой в Украине из-за мужа-миллиардера Мохаммада Захура, показала поклонникам с кем отпраздновала Новый год.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная 44-летняя украинская певица Камалия (настоящее имя Наталья Захур), которая вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, опубликовала видео, на котором показала, как отпраздновала свой Новый год.

"С Новым годом всех вас. Желаем всего наилучшего в 2022 году, а также во всех последующих годах", - написала Камалия.

Как видим, певица праздновала Новый год в своем роскошном особняке вместе с семьей и близкими ей людьми.

"Сегодня со мной встречают Новый год моя родня, мои кумовья, близкие мне люди, мои друзья. К сожалению, не все смогли приехать, но часть еще будет на старый Новый год", - рассказала певица.

Также Камалия рассказала о семейной традиции: они каждый год на листочках пишут пожелания на новый год и сжигают их в камине.

Как видим, Камалия была в красивом длинном платье. К тому же, гостей певицы на новогоднем празднике развлекали Дед Мороз и Снегурочка.

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