Як передає Politeka.net, в Instagram 44-річна Камалія поділилася атмосферним сімейним фото. Артистка позувала в холі свого розкішного будинку, який був прикрашений величезною ялинкою. Камалія з чоловіком були одягнені в червоні новорічні светри, а їх дочки-близнючки позували в нарядах із зображенням оленя.

"Нехай Новий рік буде для всіх нас вдалим, нехай все складеться, як треба! Бажаємо здоров'я, легкості в житті і відсутності проблем! Ми всі віримо в чудеса, а вони нас оточують! Просто треба трохи придивитися і зрозуміти, що сталося диво! Зі святами! Ваша улюблена сім'я Захур", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу теплих слів і побажань.

"Дякую. Миру дому та Сім'ї!", "Взаємно, улюблені! Щастя, любові, всіх благ в Новому році!", "Спасибі прекрасна богиня. І вашу сім'ю теж зі святами", "Нехай в Новому році всі мрії і бажання збудуться, нехай буде щасливим погляд, сяйте, дорога, будьте завжди на висоті, - ви прекрасні!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Камалія показала елітний відпочинок своїх дочок:"казка наяву".

А ще Politeka писала, що Камалія показала свою репетицію, оцінили не всі: "Не дуже...".

Також Politeka повідомляла, що Камалія розповіла, чому довго пропадала: "я вже давно...".