30 декабря у пары родилась девочка. Изначально Сасанчины планировали партнерские роды, но судьба распорядилась по-другому. Из-за возникших осложнений, Иванке сделали кесарево сечение. Пока жена Сасанчина приходила в себя в реанимации после операции, звезда "Голосу країни" не выпускал малышку из рук. В своем новом посте в Инстаграм Роман сообщил, что его жену и дочь уже выписали из роддома, передает Politeka.net.

Счастливый молодой отец поблагодарил Киевский областной перинатальный центр и врачей, которые непосредственно принимали роды у его жены. Кроме того, Сасанчин опубликовал памятные фото с выписки из роддома.

"И все же хотим выразить огромное спасибо @perinatal_center_ternopil за то, что несмотря на все сложности, которые были у нас с Иванкой, выполнили свою работу на самом высоком уровне❤️ И самое главное, сделали все для того, чтобы наш ребенок и Иванка приехали сегодня домой здоровыми и невероятно счастливыми❤️ Отдельно хотим поблагодарить @ovcharykvv и Небеса Татьяну Андреевну за невероятно прекрасные роды🙏❤️ Спасибо за ваши золотые руки❤️🙏", - обратился Сасанчин.

Те, кто еще не успел поздравить пару с рождением ребенка, сделали это в комментариях под новым постом:

"❤️Поздравляю с рождением доченьки ❤️"

"Какие вы красивые. Поздравляю 😍"

"Здоровья маме и дочери 😍"

"Поздравляю 😍 но интересно где же родители девушки и мама Романа?"

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