Роман Сасанчин, победитель "Голосу країни 10" и "Голос. Діти", на днях впервые стал отцом - его жена Иванка рожала в Киеве с помощью кесарева сечения.

Так, 30 декабря у молодой пары появилась на свет дочка, которую они назвали Елизаветой. 19-летний Роман Сасанчин вел трансляцию из роддома. По его словам, процесс проходил очень трудно, пришлось делать операцию. Несмотря на всё, девочка родилась здоровой и через несколько дней их с мамой уже выписали.

Уже дома Иванка столкнулась с новой проблемой, о которой рассказала в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка практически всю беременность активно делилась с публикой информацией о своем самочувствии - не оставила свою блогерскую деятельность и после родов.

"Сегодня целый день мы боремся с грудным кормлением... Она не хочет брать, я уже и так, и так... Ко мне уже врач приходила помогала мне - она не хочет просто брать, отворачивается, кричит, верещит, синеет. Я не могу на это смотреть, не знаю, как дальше будет, надеюсь, что она немножко помучится и все-таки возьмет", - пожаловалась жена Сасанчина.

До этого в "сториз" Иванка отвечала на вопрос одного из подписчиков, почему не кормит дочь грудью:

"Молока еще нет, а молозива не хватает, чтобы малышка была сытой((( Поэтому подкармливаю смесью. Не могу смотреть, как она плачет от голода".

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