44-летняя Камалия опубликовала видеообращение в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в роскошном платье на фоне елочки, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Изюминкой черно-серебристого наряда артистки стал большой вырез спереди. Блондинка красиво уложила локоны на плечи и сделала яркий макияж с красной помадой.
"С Новым годом вас, мои любимые!, - обратилась Камалия к украинцам, - Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уюта в ваших домах, багатства, и пусть год Тигра будет к каждому из вас очень ласковым, как кошечка".
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Примечательно, что самую богатую певицу Украины сравнили с другой суперблондинкой отечественной эстрады - певицей Олей Поляковой.
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"С Новым годом вас и вашу семью!!!!!🎄🐯❤️"; "Полякова все-таки - круче)"; "❤️Взаимно 1000 раз! 😍"; "С Новым годом! С новым счастьем! Вы красавица! 🔥🔥🔥"; "Спасибо, Камалия!!!"; "Вы невероятно красивая!🧚♀️ Лук просто потрясающий!🤩", - пишут в Сети.
Напомним, что самая богатая певица Украины засветила свой роскошный особняк внутри: «Прекрасная богиня»
А еще Politeka писала, что Камалия показала свою репетицию, оценили не все: «Не очень…».
Также Politeka сообщала, что Камалия рассказала, почему долго пропадала: "Я уже давно...".