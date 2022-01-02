Артистка Камалия, которую в Сети окрестили самой богатой певицей Украины из-за ее замужества за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, поздравила публику с Новым годом.

44-летняя Камалия опубликовала видеообращение в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в роскошном платье на фоне елочки, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Изюминкой черно-серебристого наряда артистки стал большой вырез спереди. Блондинка красиво уложила локоны на плечи и сделала яркий макияж с красной помадой.

"С Новым годом вас, мои любимые!, - обратилась Камалия к украинцам, - Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уюта в ваших домах, багатства, и пусть год Тигра будет к каждому из вас очень ласковым, как кошечка".

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Примечательно, что самую богатую певицу Украины сравнили с другой суперблондинкой отечественной эстрады - певицей Олей Поляковой.

"С Новым годом вас и вашу семью!!!!!🎄🐯❤️"; "Полякова все-таки - круче)"; "❤️Взаимно 1000 раз! 😍"; "С Новым годом! С новым счастьем! Вы красавица! 🔥🔥🔥"; "Спасибо, Камалия!!!"; "Вы невероятно красивая!🧚‍♀️ Лук просто потрясающий!🤩", - пишут в Сети.

Напомним, что самая богатая певица Украины засветила свой роскошный особняк внутри: «Прекрасная богиня»

А еще Politeka писала, что Камалия показала свою репетицию, оценили не все: «Не очень…».

Также Politeka сообщала, что Камалия рассказала, почему долго пропадала: "Я уже давно...".