Как передает Politeka.net, в Инстаграм 44-летняя Камалия поделилась атмосферным семейным фото. Артистка позировала в холле своего роскошного дома, который был украшен огромной елкой. Камалия с мужем были одеты в красные новогодние свитера, а их дочки-близняшки позировали в нарядах с изображением оленя.

«Пусть Новый год будет для всех нас удачным, пусть всё сложится, как надо! Желаем здоровья, легкости в жизни и отсутствия проблем! Мы все верим в чудеса, а они нас окружают! Просто надо немного присмотреться и понять, что случилось чудо! С праздниками! Ваша любимая семья Захур», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу теплых слов и пожеланий.

«Спасибо. Мира дому и Семье!», «Взаимно, любимые! Счастья, Любви, всех благ в Новом году!», «Спасибо прекрасная богиня. И вашу семью тоже с праздниками», «Пусть в Новом Году все мечты и желания сбудутся, пусть будет счастливым взгляд, сияйте, дорогая, будьте всегда на высоте, - вы великолепны!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Камалия показала элитный отдых своих дочек: "Сказка наяву".

А еще Politeka писала, что Камалия показала свою репетицию, оценили не все: «Не очень…».

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