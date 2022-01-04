Победительница 10-го сезона проекта "Холостяк", телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова пожаловалась на свое самочувствие перед выходом на улицу.

Как передает Politeka.net, Даша Ульянова после победы на "Холостяке" с Максом Михайлюком довольно быстро с ним рассталась. Мужчина за это время после шоу успел завести отношения, женился и даже стал отцом. Даша же о своих отношениях больше не рассказывает, поскольку желает сохранить все данные в тайне.

Однако о трудовых буднях, неловких моментах и разных историях она рассказывает с удовольствием. Также нередко Ульянова показывает себя настоящую или жалуется на разные проблемы.

«Всем привет! Я не знаю вообще, что со мной и почему… Я такая опухшая, это вообще для меня загадка. Ну вот так как-то я и выгляжу» - решила рассказать Даша перед тем, как выйти на улицу. Причем она также показала лицо вблизи с минимумом косметики.

Также победительница "Холостяка" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Даша Ульянова активно общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. На кадрах Ульянова заговорила о знакомствах в интернете и рассказала, с кем провела Новый Год.

"Весело в компании друзей", — раскрыла Даша Ульянова.

Также, Даша Ульянова рассказала, что у неё не было опыта знакомств в интернете.

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