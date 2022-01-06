Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась в своем Instagram теплым семейным фото у нарядной елки, и поздравила с Рождеством.
Как видно, Камалия собрала в праздничной локации всю семью – дочек-близняшек, которые здорово подросли, и мужа-миллиардера. Все они нарядные умостились на пледе у красивой сияющей елки и милы улыбаются в камеру.
В подписи к своей фото-открытке Камалия оставила теплое поздравление украинцам с Рождеством: "Наша дружная семья в светлый праздник Рождества Христова желает вам видеть только хорошее в окружающем мире и находить всё доброе в людях. Счастливого Рождества! Merry Christmas!".
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