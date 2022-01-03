Настя Каменських є відомою українською артисткою, яка почала свою кар'єру в 2000-их. Вона прославилася завдяки дуету з Потапом (Олексієм Потапенко), який припинив своє існування в 2017 році. З того часу артистка будує сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Крім того, Настя Каменських стала зірковим детективом популярного шоу" Маска", передає Politeka.net.

У новому пості на своїй сторінці в Instagram Настя Каменських похвалилася фігурою в червоній сукні з розрізом. Образ доповнили червоні туфлі на високій шпильці і масивні сережки.

Фолловери Насті Каменських були захоплені виглядом співачки.

"Шикарні ніжки красуня Анастасія", "красуня", "чудова", "Червоний прекрасний, як у мене говорять", "Фото супер", "Супер!!!! красуня", "ти найкраща", "Крутишка", "красуня🔥 червоний дуже йде", "обожнюю, обожнюю Всі фотографії", "Очманіти можна", "Ох, хороша", - пишуть в коментарях.

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