Настя Каменських є відомою українською артисткою, яка почала свою кар'єру в 2000-их. Вона прославилася завдяки дуету з Потапом (Олексієм Потапенко), який припинив своє існування в 2017 році. З того часу артистка будує сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Крім того, Настя Каменських стала зірковим детективом популярного шоу" Маска", передає Politeka.net.
У новому пості на своїй сторінці в Instagram Настя Каменських похвалилася фігурою в червоній сукні з розрізом. Образ доповнили червоні туфлі на високій шпильці і масивні сережки.
Фолловери Насті Каменських були захоплені виглядом співачки.
"Шикарні ніжки красуня Анастасія", "красуня", "чудова", "Червоний прекрасний, як у мене говорять", "Фото супер", "Супер!!!! красуня", "ти найкраща", "Крутишка", "красуня🔥 червоний дуже йде", "обожнюю, обожнюю Всі фотографії", "Очманіти можна", "Ох, хороша", - пишуть в коментарях.
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А ще Politeka повідомляла, що Настя Каменських з малятком на руках похвалилася ідилією з Потапом
Також Politeka писала, що Каменських вразила видом в сукні з розрізом до стегна поруч з Потапом