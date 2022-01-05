Настя Каменських багато працює, і не забуває про відпочинок, пише Politeka.net. По можливості зірка намагається вилетіти з України, як і цього разу - красуня разом з близькими людьми полетіла в Тулум (Мексика).
Співачка розповіла, що шлях зайняв 24 години, але зате тепер вона в теплих краях.
Співачка вирішила в Тік Ток показати, як весело проводить час. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах співачка жартома вкусила свою кращу подругу, дизайнерку Анну Андрійчук.
"Надкусила подружку", - написала Настя Каменських.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
"Кожному своє": Данилко в образі Сердючки зухвало відповів на звинувачення
Дружина продюсера "Квартал 95" спокусливо прогнулася в кріслі і виставила фігуру напоказ: "Посміхайтеся!"
Мама Сасанчина, за яку молилася вся Україна, вперше взяла внучку на руки: "Як схожа на...."
21-річний Станіслав загадково зник у Польщі, пошуки виявилися марними: що відомо
За дві години публікація зібрала понад 1500 лайків і багато коментарів.
"Насть, у мене питання ти куриш?", "бідна Аня😂", "ти дуже класна🔥🔥🔥🔥🔥", "найкрасивіша😂🥰", "Ну навіщо так жорстко😂", "Ви топчик", "Настя привіт🥰", "краща 💗", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Настя Каменських покинула Україну в компанії близьких подруг.
Нагадаємо, Каменських розповіла про новорічний сюрприз Вєрки Сердючки з "мамою"
А ще Politeka писала, що Каменських задерла ніжку в червоній сукні з розрізом, захопивши формами
Також Politeka повідомляла, що Каменських з малятком на руках похвалилася ідилією з Потапом