Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом), вирушила разом з близькими людьми за кордон і показала свої розваги.

Настя Каменських багато працює, і не забуває про відпочинок, пише Politeka.net. По можливості зірка намагається вилетіти з України, як і цього разу - красуня разом з близькими людьми полетіла в Тулум (Мексика).

Співачка розповіла, що шлях зайняв 24 години, але зате тепер вона в теплих краях.

Співачка вирішила в Тік Ток показати, як весело проводить час. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах співачка жартома вкусила свою кращу подругу, дизайнерку Анну Андрійчук.

"Надкусила подружку", - написала Настя Каменських.

За дві години публікація зібрала понад 1500 лайків і багато коментарів.

"Насть, у мене питання ти куриш?", "бідна Аня😂", "ти дуже класна🔥🔥🔥🔥🔥", "найкрасивіша😂🥰", "Ну навіщо так жорстко😂", "Ви топчик", "Настя привіт🥰", "краща 💗", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Настя Каменських покинула Україну в компанії близьких подруг.

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