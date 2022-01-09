Победитель шоу "Холостячка-1", юморист из "Квартал 95" и ведущий мероприятий, Александр Эллерт, стал использовать в своей повседневной жизни украинскую речь.

Александр Эллерт и на проекте "Холостячка-1" и в своих видео всегда разговаривал на русском, а с недавних пор в повседневной жизни перешел на украинскую речь.

В своих недавних сторис юморист обратился к русскоязычным украинцам.

"Знаю, что вы уже увидели, что я немного решил подтянуть свой украинский, поэтому мои русскоязычные и восточно-украиноязычные товарищи, я прошу прощения, целую вас, люблю, но мне так нравится", - поделился Александр Эллерт.

"Подтягиваю украинский, привыкайте, не обижайтесь", - написал юморист.

Отметим, летом прошлого года на украинском внезапно заговорила и бывшая возлюбленная Александра Эллерта, Ксения Мишина. Позже выяснилось, что звезда стала одной из членов жюри талант-шоу "Україна має талант", где нужно владеть родным языком.

Ранее мы писали, что Александр Эллерт и Ксения Мишина расстались летом прошлого года, точная причина расставания неизвестна, но в Сети до сих пор ходят слухи, что пара встречается тайно, чтобы пресса и фанаты не мешали их отношениям.

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