Александр Эллерт и на проекте "Холостячка-1" и в своих видео всегда разговаривал на русском, а с недавних пор в повседневной жизни перешел на украинскую речь.
В своих недавних сторис юморист обратился к русскоязычным украинцам.
"Знаю, что вы уже увидели, что я немного решил подтянуть свой украинский, поэтому мои русскоязычные и восточно-украиноязычные товарищи, я прошу прощения, целую вас, люблю, но мне так нравится", - поделился Александр Эллерт.
"Подтягиваю украинский, привыкайте, не обижайтесь", - написал юморист.
"Не позорьте наш народ": Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо
Олег Винник неожиданно обратился к украинцам: "Обратите внимание..."
"Не позорьте наш народ": Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо
Булитко из "Дизель шоу" в купальнике решилась показать фигуру без фотошопа: "Оказывается..."
Знаменитый актер ушел из жизни в новогоднюю ночь: тело артиста нашла жена
Отметим, летом прошлого года на украинском внезапно заговорила и бывшая возлюбленная Александра Эллерта, Ксения Мишина. Позже выяснилось, что звезда стала одной из членов жюри талант-шоу "Україна має талант", где нужно владеть родным языком.
Ранее мы писали, что Александр Эллерт и Ксения Мишина расстались летом прошлого года, точная причина расставания неизвестна, но в Сети до сих пор ходят слухи, что пара встречается тайно, чтобы пресса и фанаты не мешали их отношениям.
Напомним, Эллерт показал, как наслаждается жизнью после расставания с "Холостячкой" Мишиной
Как сообщала Politeka, Эллерт с новыми зубами впечатлил преображением, как стал выглядеть победитель "Холостячки"
Также Politeka писала, порвавший с Мишиной Эллерт напугал кадром из парикмахерской