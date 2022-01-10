Победитель шоу "Холостячка-1", юморист из "Квартал 95" и ведущий мероприятий, Александр Эллерт, провел время с другом, который опубликовал видео в Сети.

Александр Эллерт снимался в шоу "Холостячка-1" с Ксенией Мишиной вместе со своим другом Андреем Рыбаком, сообщает Politeka.net. Сейчас друзья также вместе бывают в разных местах, и снимают ролики для Ютуб.

В новых сторис Инстаграм Андрей Рыбак показал, как проводит время с Александром Эллертом в Одессе, куда они приехали по работе.

Бывший возлюбленный Ксении Мишиной показал, как умеет бить на силомере. Комик ударил со всей силой по груше. Результат вышел хороший - 685 очков.

"Ничего себе", - удивился Александр Эллерт.

Отметим, Андрей Рыбак и Александр Эллерт дружат уже давно. Когда последний заявил, что идет на проект "Холостяка", первый заявил, что отправится с ним. На проекте случалось много ситуаций, который стали настоящей проверкой для дружбы двух парней. Однако оба никогда не сомневались, что ни одна женщина не способна разрушить годы крепкой мужской солидарности.

Сейчас оба продолжают вместе работать и просто общаться, как и раньше.

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