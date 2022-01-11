Известная украинская певица Тина Кароль, которая была судьей «Голоса страны» и ведущей «Танцев со звездами», решила также заняться созданием собственного магазина одежды.

Как сообщает Politeka.net, популярная певица Тина Кароль за годы своей карьеры успела заняться не только одним направлением, в котором могла бы развиваться. Артистка также много лет работала телеведущей, а с недавних пор стала рекламировать одежду своего бренда.

Теперь Кароль может похвастаться не только духами со своим иминем, помадами и декором, но еще и целым магазином с разными вещами. Одной из таких стала толстовка с изображением пряника, который был оригинально вышит на мягкой ткани.

Судя по описанию, данная деталь гардероба обойдется фанатам в 1300 грн. Кароль уже не раз появлялась в такой одежде и подмечала, что очень довольна своим ребячливым стилем. ЛОсины и тапочки с курткой удачно завершили ее образ.

Отметим, Кароль также недавно выступила с крупным концертом во Дворце "Украина", на который билеты раскупили так быстро, что артистка даже не успела обзавестись билетами для своих родственников. На своем сольнике звезда впечатлила не только эмоциональным выступлением, но также эффектными нарядами и танцевальными постановками.

Тина Кароль поделилась кадрами выступления в новом посте в Инстаграм. Можно заметить, что за выступление артистка сменила несколько нарядов.

Напомним, Тина Кароль насмешила украинцев, переделав свой хит: "Готова на все"

Как сообщала Politeka, Тина Кароль растрогала украинцев эмоциональным выступлением, еле сдержала слезы: "Вау...."

Также Politeka писала, что Тина Кароль улеглась на сцене перед украинцами, удивив мастерством растяжки: кадры