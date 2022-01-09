Дружина Володимира Остапчука, ведучого шоу" Маска", Христина Гірник показала, що їй з чоловіком довелося пережити в аеропорту.

Як пише Politeka.net, Христина і Володимир Остапчук одружилися в 2020 році. Пара часто буває разом і радує спільними фото і відео в соціальних мережах. Нещодавно Христина захворіла під час відпочинку, тому їй з Володимиром довелося повернутися додому до Києва. Але красуня підлікувалася і пара вирішила знову відправиться на відпочинок. При цьому відпустка почалася не з найприємнішого. Христина опублікувала сторіс, в яких все розповіла.

На сторіс дружина Володимира показувала стрічку в аеропорту, де видають багаж.

"Це якийсь кошмар. 2 години ми прочекали багаж і він так і не приїхав на стрічці. Мені і ще приблизно 30 людям", - написала Христина.

"Ми в шоці, пішли писати заяву, і тут говорять...",- додала дружина Володимира.

"Через 2 години він таки знайшовся. Питання: як таке може бути? Просто 2 години втраченого часу. Це жах", - додала Христина на другому сторіс.

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