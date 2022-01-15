Как передает Politeka.net, Роман Сасанчин является победителем проектов "Голос країни" и "Голос країни. Діти". Совсем недавно у него с женой Иванной родилась дочка - Лиза. Незадолго до рождения дочки супруги обручились, однако свадьбу собираются праздновать, когда малышка уже подрастет.
Так, на этот раз жена победителя "Голосу країни" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Иванна Сасанчина показала, что пишут пользователи сети про их брак. Их раннему супружеству пророчат крах, поскольку поклонники считают, что Роман Сасанчин еще не нагулялся.
"Не вылезет! Уверенна в этом. Как говорит Роман, когда малой будет 20, ему будет 40 и он будет совсем еще молодой отец, тогда успеет оторваться еще на 100% И в клуб сможет сходить с малой, и нагуляться. Если он еще не нагулялся, то за два года нашей общей жизни это уже бы вылезло", — ответила Иванна Сасанчина.
Однако, не смотря на негативные сообщения, которые получает Иванна Сасанчина, поклонники всячески её поддерживают.
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