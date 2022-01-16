Украинская модель, актриса и ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая замужем за казахстанским миллионером Алмазом, похвасталась необычными покупками в Швейцарии.

Онуфрийчук показала в своих "сториз" в Инстаграм поездку на швейцарскую ферму, где можно купить экологически чистые продукты, передает Politeka.net. К слову, Алмаз уже давно не живет в Казахстане, а работает в Швейцарии, поэтому неудивительно, что они строят свое любовное гнездышко именно там.

Иванна отметила, что на ферме можно купить овощи, фрукты, зелень, домашние яйца и молочные продукты. Однако, не все так просто. Ферма не работает, как обычный магазин.

"Тут совсем другая система. Это место - проверка на честность. Касс и кассиров нет. Все происходит путем самообслуживания. Вы сами набираете продукты, взвешиваете их, подсчитываете стоимость и оплачиваете картой", - рассказала ведущая "Танців з зірками".

Целая сумка фермерских "вкусняшек" обошлась ей в 63 швейцарских франка (это 69 долларов, или чуть более 1920 гривен).

Напоследок, Иванна решила поинтересоваться у публики, смогут ли работать по такой системе фермы и в Украине. На что большинство ответили, что вряд ли.

"Возможно ли существование в Украине таких продуктовых магазинов, где не существует кассира, кассового аппарата, а только проверка на совесть? Или все-таки у нас недостаточно порядочный народ?", - пристыдила украинцев Онуфрийчук.

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