Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная певица из Украины, которая стала популярной благодаря группе "Время и Стекло". Звезда замужем за артистом Владимиром Дантесом, который несколько лет назад вернулся на сцену. Сейчас пара отдыхает в Тулуме, Мексика. Не забывает Надя и о соцсетях, где делится с фанатами всем интересным.
На новом видео в ТикТок Надя показала позы для эффектных селфи. Звезда стояла в номере отеля возле роскошной кровати.
"Обезьяна", - написала Надя.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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Напомним, Дорофеева дерзко подшутила над Дантесом, показав его в "костюме" Адама
А еще Politeka писала, что Дорофеева прикрылась одним полотенцем и показала, как надо релаксировать
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