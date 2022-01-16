Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная певица из Украины, которая стала популярной благодаря группе "Время и Стекло". Звезда замужем за артистом Владимиром Дантесом, который несколько лет назад вернулся на сцену. Сейчас пара отдыхает в Тулуме, Мексика. Не забывает Надя и о соцсетях, где делится с фанатами всем интересным.

На новом видео в ТикТок Надя показала позы для эффектных селфи. Звезда стояла в номере отеля возле роскошной кровати.

"Обезьяна", - написала Надя.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

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"Та самая одноклассница на каждом уроке за последней партой", "Можно сердечко?", "Симпатяжка", "Лучшая", "ТВоя улыбка...", "Какая же вы красивая", "Шикарная", "Дорофеева топ".

@nadyadorofeeva

🐒 monkey

♬ SAD GIRLZ LUV MONEY - Remix - Amaarae & Kali Uchis

Напомним, Дорофеева дерзко подшутила над Дантесом, показав его в "костюме" Адама

А еще Politeka писала, что Дорофеева прикрылась одним полотенцем и показала, как надо релаксировать

Также Politeka сообщала, что Дорофеева в коротких шортах и топике восхитила экс-жену Потапа кадрами из Мексики