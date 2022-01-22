Популярная певица Настя Каменских вызвала недоумение в сети своим внешним видом на последних кадрах из отпуска.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменскихпровела насыщенный и яркий отпуск вместе с мужем и лучшей подругой. В Мексике исполнительница решила сделать доволньо много фото и видео в однообразном стиле.

Именно это и не оценили пользователи социальных сетей, желающих увидеть разнообразие путешествия, отдыха и будней исполнительницы.

Однако Настя менять свой стиль не стала, вместо этого она продолжила спокойно подбирать яркие образы для пляжа и делать похожие ролики каждый день. Одно из таких видео на побережье вызвало много недоумения у аудитории.

«Тебе мужа мало?; постояла, помахала руками и все; одно и то же; какая большая женщина; большая мама😂; Настёна, отлично выглядишь!!!; Из всех, певичек... Только её... вижу в таком виде... (часто)....; а она рожала? или нет детей; это там потап лежит? 😁; вот это наела в отпуске; опять по новой».

Также на одном из кадров Настя показала, как веселилась в черно-белом купальнике и штанах. Каменских дополнила образ стильными очками и шапкой.

"Все, что мне сейчас нужно", - было написано под фото.

Фанаты, включая артистов Ксению Попову и Владимира Дантеса, а также ресторатора Эктора Хименеса-Браво, поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии.

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