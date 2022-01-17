Як повідомляє Politeka.net, головний герой 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Алекс Топольський набирає популярність у мережі. Нові подробиці щодо «Холостяка» з’явилися на сторінці телеканалу СТБ в Інстаграм.

Алекс Топольський, пишуть у пості, вважає дуже важливим допомагати бездомним тваринам. Він постійно підгодовує їх і переказує гроші в притулки. Ба більше, Алекс сам господар пса, взятого з притулку. Його звати Кінгстон і йому 4 роки.

«Я ніколи не розумів необхідність заводити собак тільки з гарним родоводом за чималі гроші. По-моєму, врятувати життя тварині, взявши з притулку, набагато КРУТІШЕ… Якщо ви наважитеся на такий відповідальний крок, врятуйте життя тварини з притулку», ― переконаний Алекс Топольський.

Така позиція «Холостяка» припала до душі багатьом користувачам мережі.

«Гідний холостяк! За допомогу тваринам мені вона вже подобається», «Це круто», - пишуть у коментарях.

Разом з тим не обійшлося і без коментарів щодо зовнішності Алекса Топольського. Однак тут думки розійшлися.

«Стрьомний на вигляд він», - з’явився коментар.

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