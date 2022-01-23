Як повідомляє Politeka.net, головний герой 12 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Алекс Топольський поділився ефектним кадром на своїй сторінці в Instagram.

"Не йти в зал, тому що немає часу, локдаун або ще якась штука, для мене не виправдання. Питання бажання і мотивації! Зал може складатися з штучного газону, стільця і власного тіла. Вперед качати прес, скоро літо", - написав «Холостяк».

Алекс Топольський, судячи з коментарів, дійсно замотивував своїх фоловерів займатися спортом.

"Побачивши такого результату, відразу зрозуміло що мотивації вам вистачає", " Ой, щось жарковато різко стало», «так! Адже зовсім скоро на Відпочинок з дівчиною, яку ви вибрали і дуже сподіваюся залишилися разом після проекту!", "Так, не забувайте ніхто про спорт», «Все, йду качати прес», - пишуть в коментарях.

Відмітис, зйомки "Холостяка" з Топольським вже завершилися, але на екрани проект вийде навесні.

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