Слова "Холостяка", які він написав у новому пості на своїй сторінці в Instagram, здивували багатьох

Як пише Politeka.net, 32-річний підприємець Алекс Топольський розбурхав новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Алекс Топольський виклав знімок, де вона зображений на тлі моря і пальм.

"Ось і закінчилися зйомки🌹 це було неймовірно, незабутньо і найголовніше всі зусилля виправдані", - написав він.

Фолловери «Холостяк» пожвавилися, почувши таке. Багатьом здалося, що сезон зняли дуже швидко.

"Головне, щоб все це було не дарма", " чому так швидко?",» Чекаю березня«,» чекаю з нетерпінням«, " Че швидко 😂. Відразу вигнав всіх " «" Ух ти, вітаємо«, " вітаю! Якщо ви знайшли свою любов, це прекрасно«, "так швидко тільки кішки народяться«," вітаю!!! Якщо ти зробив свій вибір і Ви залишилися разом, то зараз починається найцікавіше - ховатися від усіх, щоб ніде не засвітитися з обраницею і не злити весь сезон 😀. Чекаємо з нетерпінням початок трансляції", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, новий "Холостяк" Олександр Топольський розчарував зовнішністю на новому фото.

Як повідомляла Politeka, Топольський з нового "Холостяка" позагравав з нареченими сяючою посмішкою.

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