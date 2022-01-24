Певица Ани Лорак, которая живет и строит карьеру в России, показала, как наслаждается солнцем в первый день отдыха.

Как пишет Politeka.net, Ани Лорак является популярной певицей украинского происхождения. 43-летняя певица и сейчас занимается творчеством, выпуская новые песни и синглы. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых фото Ани Лорак была в купальнике и леопардовой накидке. На последнем снимке певица стояла уже в бассейне, впечатляя формами в мокром купальнике, ведь развернулась спиной.

"Да здравствует солнце. Как долго я тебя ждала…", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Невероятная, хорошего отдыха", "Последняя фотка огонь", "Потрясающе! Превосходно выглядишь!! Безумно привлекательная!Невозможно описать словами!Хорошего отдыха вам и настроения", "Прекрасного отдыха", "Очень красивая вы и фигура у вас огонь".

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