В семье Решетников 29 января настоящий праздник - день рождения отмечает мама Кристины, теща Григория. В честь этого девушка сделала трогательный пост у себя в Инстаграм, с поздравлениями и фотографиями, передает Politeka.net.
Кристина рассказала, почему гордится своей родительницей:
"У меня такая прогрессивная мама, стильная, современная, которая является примером для меня и многих!!! Меня увлекает твоя эрудиция, ты столько всего знаешь и умеешь, ты прочла бесчисленное количество книг, занимала руководящие должности и руководила большим количеством людей, ты понимаешь во всем - от политики до динозавров, а твое большое сердце не знает границ - если нужна помощь, ты всегда готова прийти всем на помощь!".
Отдельно жена Решетника поблагодарила маму за любовь к своей семье, мужу, зятю и внукам (а их у нее аж трое), за которыми всегда рада присмотреть.
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Пользователи присоединились к поздравлениям в комментариях:
"Две копии👩👧😍"
"Она у вас отличная! Наши поздравления ❤️"
"Поздравляю Вашу мамочку с днем рождения! Здоровья, счастья безграничного, тепла, любви ❤️семейного благополучия"
"Маму с днюшкой! Шикарная женщина! Прямо обалдительно шикарная 😘"
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