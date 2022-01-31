Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и экс-участница шоу «Танці з зірками» Ольга Харлан рассказала о пополнении в их семье с итальянцем.

Ольга Харлан строит отношения с итальянским шпажистом Луиджи Самеле, пишет Politeka.net. Пара живет за границей, однако на днях спортсменка опубликовала кадры, сделанные в родном Николаеве.

В своих постах звезда рассказала о пополнении в семье, показав милого пса.

"Встречайте… Это Добби! Наш домашний эльф❤️ С большими ушами и добрыми глазами😍 Добро пожаловать в семью, малыш😘", - написала Ольга Харлан.

"Летящей походкой в нашу семью", - добавила она на другом фото в сторис.

"Счастье", - подписала она другое видео.

Также фехтовальщица решила показать своего племянника.

"Все дети в сборе. Это кстати игрушка Добби", - написала Ольга Харлан.

"Симпатюля ❤️😍😍", "Какой милашка. 😍😍😍😍", "Такая милая собачка 🥰", "С пополнением вас !!! Такой милашка 😍", "Какой хорошенький 😍", "Биглюшка😍😍😍", "😍😍😍😍😍", - написали пользователи Сети.

Отметим, Ольга Харлан и Луиджи Самеле стали общаться, когда она состояла в браке. На тот момент отношения с мужем не складывались, и когда пара решила развестись, спортсменка стала встречаться с новым возлюбленным.

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