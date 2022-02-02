Как сообщает Politeka.net, 32-летняя украинская актриса Анна Сагайдачная, которая сыграла роль Натали Дорошенко в сериале "Крепостная", а также снималась во многих других фильмах, пришла на интервью к Алине Доротюк, которое опубликовали на YouTube-канале DOROTYE.

Так, Анна Сагайдачная рассказала о работе в кино, а также рассекретила, были ли у нее служебные романы. Актриса призналась, что отношения на работе у нее были один раз во время съемок ленты "Красная королева", где она сыграла манекенщицу Марину Дунаеву.

"У меня был один-единственный роман. И он был на "Красной королеве". Он был с французом, с которым я снималась. Я знала, что это все закончится, я это прекрасно понимала, но я тогда была свободной девушкой... Роман длился пол года, но я позволила этому случиться по одной простой причине. Во-первых, он мне действительно нравился, а, во-вторых, это было любопытство, может ли что-то из этого получиться", - рассказала Анна Сагайдачная.

Напомним, что Анна Сагайдачная и французский актер Бастьен Угетто сыграли любовь на экране, которая переросла в служебный роман. Однако Анна уверяет, что она знала, что продолжения ему не будет и она не собиралась замуж за француза.

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