Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко является успешной украинской танцовщицей, победившей на телешоу "Танці з зірками". А в прошлом году звезду пригласили в качестве главного хореографа проекта. На днях звезда призналась, что вернулась в спортзал, чтобы заняться своим телом. А на новых сторис в Инстаграм Алена решила рассказать, какой талант еще хочет освоить.
"Я неплохо владею языком танца, теперь учусь также хорошо изъясняться словами. Давно хотела закрыть этот свой гештальт", - написала Шоптенко.
Также звезда добавила фото, на котором позировала в эффектном черном луке. Танцовщица сделала селфи, впечатляя фигуркой.
Фолловеры не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных инструментов для взаимодействия.
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